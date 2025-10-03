Préserver et nourrir la planète : le vivant grand format Médiathèque Albert Camus Clapiers

Préserver et nourrir la planète : le vivant grand format Médiathèque Albert Camus Clapiers vendredi 3 octobre 2025.

Préserver et nourrir la planète : le vivant grand format 3 et 4 octobre Médiathèque Albert Camus Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Des gènes aux agrosystèmes, en passant par l’environnement, jusqu’au développement durable des sociétés du Sud, partez à la découverte de la diversité des travaux de recherche du Cirad et de ses partenaires. Des recherches au service de la préservation de la biodiversité, de la santé végétale et animale, d’agricultures et de systèmes alimentaires plus durables et résilients !

En partenariat avec le Cirad.

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Médiathèque Albert Camus 12 rue Albert Camus 34830 Clapiers Clapiers 34830 Hérault Occitanie 0467564620 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/ »}] Bus n°22, arrêt (Fesquet)

Des gènes aux agrosystèmes, en passant par l’environnement, jusqu’au développement durable des sociétés du Sud, partez à la découverte de la diversité des travaux de recherche du Cirad et de ses Des …

CIRAD©DR