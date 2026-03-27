Préserver le patrimoine écrit : une mission de la Bibliothèque de Genève, Bibliothèque de Genève, Genève

Préserver le patrimoine écrit : une mission de la Bibliothèque de Genève Vendredi 27 mars, 12h15 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T12:15:00+01:00 – 2026-03-27T13:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T12:15:00+01:00 – 2026-03-27T13:30:00+01:00

De sa fondation au XVIᵉ siècle, aux défis de la conservation actuelle, la Bibliothèque de Genève veille sur le patrimoine écrit genevois. Guidé·e par une médiatrice culturelle, explorez son histoire, ses coulisses et les secrets de fabrication des livres anciens.

Découvrez les savoir-faire et les principes qui guident conservateur·rice·s et restaurateur·rice·s dans la préservation durable de ces précieux témoins.

Places limitées, inscriptions en ligne.

Retrouvez le programme complet de JEMA 2026 sur metiersdart-geneve.ch.

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Journées européennes des métiers d’art (JEMA)

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