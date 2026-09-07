Informations pratiques

« Préserver pour mieux commémorer » : une visite technique du cimetière Américain Meuse-Argonne 19 et 20 septembre Cimetière Américain Meuse-Argonne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Rencontre avec l’équipe technique

Plongez dans l’histoire de ce paysage emblématique de la bataille Meuse-Argonne à travers des photographies historiques et des plans orignaux du site. Un guide de l’ABMC et des membres de l’équipe technique animeront cette visite pour mettre en lumière la biodiversité du site et comment ils la préservent au quotidien, afin que les combattants de la première Guerre Mondiale soient honorés pour l’éternité.

Départ de la visite à 14h30 à la fontaine centrale. Durée 1h environ. Chaussures de marches recommandées.

Cimetière Américain Meuse-Argonne Rue du Général Pershing, 55110 Romagne-sous-Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon 55110 Meuse Grand Est 03 29 85 14 18 https://www.abmc.gov/ Le cimetière est situé à l’est du village de Romagne-sous-Montfaucon, à 40 kilomètres au nord-ouest de Verdun. 14 246 Américains y sont enterrés, ce qui en fait le plus important cimetière américain de la Première Guerre mondiale. Les noms de 954 disparus sont gravés sur les murs des loggias qui entourent la chapelle.

Le centre des visiteurs explique le rôle majeur de l’engagement des Américains et de l’offensive Meuse-Argonne dans la Grande Guerre, tout en invitant à une expérience immersive grâce à la scénographie du lieu.

Une salle commémorative est dédiée à l’histoire du cimetière, à l’expérience de soldats enterrés là où ils ont participé à l’offensive. Un écran interactif permet de feuilleter le registre des tout premiers visiteurs de ce cimetière américain, le plus grand d’Europe.

Une autre salle évoque l’histoire militaire : l’intervention des Américains au cours de la guerre, l’offensive Meuse-Argonne, le quotidien des soldats, le matériel utilisé sur le front. Un écran géant projette des scènes de films mixant des images d’époque et des reconstitutions historiques. Parking tous véhicules.

Rencontre avec l’équipe technique

©ABMC