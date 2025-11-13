Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Préservons les zones humides Sortie prés salés Ecomusée de la Baie Vains mardi 17 février 2026.

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche

Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, cette sortie sur les prés salés à marée basse permettra de partir à la recherche de la laisse de mer, d’identifier les plantes halophiles et d’aller à la rencontre des moutons et des oiseaux qui les fréquentent…
Les bottes et une tenue adaptée à la météo sont obligatoires prêt de jumelles possible.   .

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06 

