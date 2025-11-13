Préservons les zones humides Sortie prés salés Ecomusée de la Baie Vains
Préservons les zones humides Sortie prés salés Ecomusée de la Baie Vains mardi 17 février 2026.
Préservons les zones humides Sortie prés salés
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, cette sortie sur les prés salés à marée basse permettra de partir à la recherche de la laisse de mer, d’identifier les plantes halophiles et d’aller à la rencontre des moutons et des oiseaux qui les fréquentent…
Les bottes et une tenue adaptée à la météo sont obligatoires prêt de jumelles possible. .
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06
English : Préservons les zones humides Sortie prés salés
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Préservons les zones humides Sortie prés salés Vains a été mis à jour le 2025-11-13 par Réseau Sites et Musées