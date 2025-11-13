Préservons les zones humides Sortie prés salés Ecomusée de la Baie Vains

Préservons les zones humides Sortie prés salés

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

2026-02-17

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, cette sortie sur les prés salés à marée basse permettra de partir à la recherche de la laisse de mer, d’identifier les plantes halophiles et d’aller à la rencontre des moutons et des oiseaux qui les fréquentent…

Les bottes et une tenue adaptée à la météo sont obligatoires prêt de jumelles possible. .

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06

