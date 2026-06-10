(Presque) Solo Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 13 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre.

Un improvisateur. Un musicien. Et vos idées. Pendant une heure, ce duo se jette dans le vide, sans texte, ni filet.

**(Presque) solo.**

Un spectacle d’improvisation théâtrale à ne pas manquer le 13 juin à 20h30 !!

**Un improvisateur. Un musicien. Et vos idées.**

Pendant une heure, ce duo se jette dans le vide, sans texte, ni filet. À partir de vos suggestions, ils improvisent des personnages, une histoire éphémère et une bande-son, créée en direct.

16 rue Papu à Rennes.

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T21:30:00.000+02:00

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https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



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