(Presque) Solo Association du Bourg L’Evêque Rennes
(Presque) Solo Association du Bourg L’Evêque Rennes samedi 13 juin 2026.
(Presque) Solo Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 13 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre.
Un improvisateur. Un musicien. Et vos idées. Pendant une heure, ce duo se jette dans le vide, sans texte, ni filet.
**(Presque) solo.**
Un spectacle d’improvisation théâtrale à ne pas manquer le 13 juin à 20h30 !!
**Un improvisateur. Un musicien. Et vos idées.**
Pendant une heure, ce duo se jette dans le vide, sans texte, ni filet. À partir de vos suggestions, ils improvisent des personnages, une histoire éphémère et une bande-son, créée en direct.
16 rue Papu à Rennes.
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T21:30:00.000+02:00
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https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27
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