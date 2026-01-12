Presque vernissage à La Galerie Miniature Place Bellegarde Aix-en-Provence

Presque vernissage à La Galerie Miniature

Samedi 7 février 2026 de 17h30 à 19h30. Place Bellegarde La Galerie Miniature Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-07 19:30:00

Date(s) :

2026-02-07

La Galerie Miniature organise son premier presque vernissage de l’année 2026 et souffle à cette occasion sa première bougie.

Après une pause hivernale, La Galerie Miniature a rouvert ses portes mercredi 4 février. Pour fêter ses 1 an d’existence, elle organise un presque vernissage samedi 7 février à partir de 17h30. Un moment convivial pour découvrir les travaux des artistes du mois Philippe Burnel, Nadya Olcer, Alexandru Banu, Cécile Nardou, Didier Gianella, Claire Temporal, Emmanuelle de Rosa, Roland Roknrol, Bera Roze, Flora Guéton et Laure B. .

Place Bellegarde La Galerie Miniature Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Galerie Miniature holds its first almost vernissage of 2026, blowing out its first candle.

L’événement Presque vernissage à La Galerie Miniature Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence