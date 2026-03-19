Presque Vernissage à La Galerie Miniature La Galerie Miniature Aix-en-Provence
Presque Vernissage à La Galerie Miniature La Galerie Miniature Aix-en-Provence samedi 4 avril 2026.
Presque Vernissage à La Galerie Miniature
Samedi 4 avril 2026 de 17h30 à 20h. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 17:30:00
fin : 2026-04-04 20:00:00
Date(s) :
2026-04-04
La Galerie Miniature organise son presque vernissage mensuel à l’occasion de sa nouvelle exposition Poissons !
Un presque vernissage c’est la rencontre conviviale d’une partie des artistes exposant à La Galerie Miniature avec le public. C’est aussi l’occasion de présenter la démarche de cette galerie associative et alternative. .
La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com
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English :
Galerie Miniature holds its almost monthly vernissage for its new exhibition Poissons!
L’événement Presque Vernissage à La Galerie Miniature Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence