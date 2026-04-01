Presque vrai ! Salle Jean Macé Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Presque vrai !

Salle Jean Macé 15 Place Elie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le nouveau spectacle de Jean Bonnefon Presque vrai nous entraîne dans un univers où réel et imaginaire se mêlent. Entre histoires vraies, fausses et presque vraies il brouille avec humour et poésie les frontières entre fiction et réalité. Pensez à réserver

Le Centre Culturel le Chaudron vous propose le nouveau spectacle de Jean Bonnefon Presque vrai ! où il nous entraîne dans un univers où réel et imaginaire se mêlent. Entre histoires vraies, fausses et presque vraies , il brouille avec humour et poésie les frontières entre fiction et réalité.

Le spectacle met à l’honneur le monde de la musique et surtout ses figures discrètes non pas les vedettes, mais ces musiciens passionnés, simples et attachants, dont les parcours inspirent des récits tour à tour drôles et émouvants.

Mis en scène par Michel Lassalvetat, Presque vrai ! est un moment de partage et d’émotion, porté par les mots et les mélodies en occitan, en français et en anglais. Une belle invitation à rêver, sourire et célébrer les petites histoires qui font la richesse de la musique et de la vie. Pensez à réserver ! .

Salle Jean Macé 15 Place Elie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88

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English : Presque vrai !

Jean Bonnefon’s new show, Presque vrai , takes us into a world where reality and imagination mingle. Between true, false and almost true stories, he blurs the boundaries between fiction and reality with humor and poetry. Make a reservation

L’événement Presque vrai ! Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère