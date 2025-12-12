PRESQUE VRAI – Séance jouée à la divine comédie s120 – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 Paris

PRESQUE VRAI – Séance jouée à la divine comédie s120 Début : 2026-02-26 à 21:15. Tarif : – euros.

PV est le point de rencontre entre stand-up, personnage et improvisation, il est aussi drôle que touchant !Laissez vous emporter dans son imaginaire débordant et surprenant ! PV a toujours eu l’ambition d’être un tennisman reconnu mais son corps n’a pas suivi, accident bête, il était nul. Une seule solution, faire de la scène puis un jour du cinéma pour un jour jouer le rôle d’un tennisman reconnu. Pour le moment il porte un bandeau et c’est déjà pas mal. Il fait à présent partie de la troupe du Jamel Comedy Club et celle du Fridge Comedy Club. Vous l’avez peut-être vu à l’Olympia avec la troupe du Jamel ou à Montreux 2023 ou dans sa série sur Canal Sur Place ou à emporter ou pas du tout mais il a une bonne bouille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75