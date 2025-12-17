Press n’ Play by Filage Tours

Press n’ Play by Filage

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28 23:30:00

2026-01-28

Pour sa 4eme édition au Bateau ivre, Filage présente Press n’ Play !

L’association ouvre un nouveau chapitre en explorant un art encore peu abordé dans sa programmation le jeu vidéo. Au programme espaces de jeu libre comprenant du retrogaming, tournois Nintendo Switch (Mario Kart et Smash Bros), Blind Test musical et concerts (Super Gipsy Swing et Juniper). Pensé comme un moment intergénérationnel et inclusif, Press n’ Play rassemble curieux·ses, étudiant·es, gamer·euses et amateur·rices de musique autour d’une même passion le plaisir du jeu et du partage. Un espace de discussion et des stands compléteront la programmation, fidèle aux valeurs de Filage ouverture, respect et lien social. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

For its 4th edition at Le Bateau ivre, Filage presents Press n? Play!

The association opens a new chapter by exploring an art form that has yet to feature in its programming: video games.

