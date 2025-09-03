Press Start 2025 • (Dé)construction Bibliothèque publique d’information Paris

Press Start 2025 • (Dé)construction Bibliothèque publique d'information Paris mercredi 3 septembre 2025.

Les joueur·ses de jeux vidéo ont souvent rêvé de modeler leur propre univers ludique. Les jeux de construction, de world-building ou de gestion offrent une liberté immense, permettant de bâtir des structures, des villes, voire des mondes entiers, tout en encourageant l’expérimentation et l’expression personnelle. Ces jeux favorisent également la collaboration et le partage, donnant naissance à d’immenses communautés œuvrant ensemble à la création d’un univers commun. Il n’est donc pas surprenant que Minecraft, icône incontestée des jeux de construction, soit l’un des titres les plus joués au monde.

Mais au-delà de l’aspect collaboratif, ces jeux, dont certains appartiennent à la catégorie des cozy games, offrent aussi une approche plus contemplative et apaisante du jeu vidéo. Ici, on prend le temps de planifier, d’élaborer, de bâtir progressivement… et parfois de tout recommencer.

À l’inverse, les jeux de survie avec une dimension de construction imposent rigueur, connaissances et précision assorties d’une dose de sensations fortes et de stress.

Press Start 2025 entend explorer toutes les facettes qui font la richesse de ces jeux de construction et de gestion. Mais (Dé)construction est aussi l’occasion de questionner les rouages de l’industrie du jeu vidéo et d’imaginer un futur plus inclusif, plus représentatif et plus diversifié. C’est aussi une opportunité de s’interroger sur les réalités d’un secteur ébranlé par plusieurs crises récentes.

Et même si le festival se déconstruit, les ateliers resteront au cœur de la programmation, offrant aux visiteur·euses la possibilité de mettre directement leur créativité à l’œuvre.

Même si Press Start se déconstruit, les ateliers resteront au cœur de la programmation, offrant aux visiteur·euses la possibilité de construire de leurs propres mains et surtout de jouer ! S'appuyant sur la riche programmation des Mercredis du jeu vidéo, le festival propose chaque mois une session de jeu autour du thème de la (Dé)construction.

Au programme : des incontournables comme Minecraft, l'un des jeux les plus joués au monde, ou Les Sims, ainsi qu'une sélection des meilleurs jeux indépendants axés sur la construction. La thématique sera explorée dans toute sa diversité, à travers des jeux qui repensent les codes du médium : nouvelles représentations, gameplays innovants, narrations originales et inclusives.

Et si vous transformiez le Centre Pompidou à votre façon, avec Endorah, spécialistes de la création dans Minecraft ? Sur un serveur dédié, Press Start vous propose de réinventer l’iconique bâtiment parisien dans Minecraft. Détournement artistique, relecture symbolique, reconstitution imaginative ou effondrement total : tout est permis. Chaque participant·e dispose d’un espace de création individuel autour d’une maquette centrale du Centre. Les visiteur·euses pourront déambuler librement entre ces multiples versions revisitées et explorer ainsi une infinité d’interprétations du bâtiment.

Une sélection de consoles rétro, collector et actuelles vous attendent tout au long du festival avec des classiques du genre comme Tetris, mais aussi toute une sélection de jeux indépendants à retrouver entre deux Mercredis du jeu vidéo.

Comme chaque année, Press Start propose une programmation riche en ateliers, mêlant game design, construction architecturale, ou encore création de personnages. Ces ateliers visent à faire le lien entre construction physique et création numérique, tout en conservant un angle inclusif, créatif et accessible.

Mais (Dé)construction est aussi l'occasion, à travers des rencontres en décembre, de questionner les rouages de l'industrie du jeu vidéo et d'imaginer un futur plus inclusif, plus représentatif et plus diversifié. Nous nous interrogerons, avec le public et des expert·e·s du monde vidéoludique, sur des questions qui traversent le milieu actuellement : comment rendre les espaces de streaming plus sûrs ? Comment produire, en 2025 un jeux vidéo indépendant inclusif ? Comment faire évoluer réellement les représentations et les manières de raconter des histoires ?

Dans le cadre du relogement de la Bpi dans l’immeuble Lumière (Paris 12e), Press Start se réinvente dans une toute nouvelle formule. Du 3 septembre au 7 décembre, à raison de deux rendez-vous par mois et d’un week-end spécial les 6 et 7 décembre, le festival revient autour d’un thème tout trouvé : (Dé)construction.

Du mercredi 03 septembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025

Bibliothèque publique d'information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-2025/ contact.communication@bpi.fr