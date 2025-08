Press Start – (Dé)construction Bpi Lumière – 40 avenue des Terroirs de France 75012 Paris Paris

Press Start – (Dé)construction
3 septembre – 7 décembre
Entrée libre

Press Start, festival de jeux vidéo de la Bpi, se réinvente dans une nouvelle formule. Du 3 septembre au 7 décembre, à raison de deux rendez-vous par mois et d’un week-end spécial les 6 et 7 décembre.

Dans le cadre du relogement de la Bpi dans l’immeuble Lumière (Paris, 12e), Press Start, le festival de jeux vidéo de la Bpi, se réinvente dans une toute nouvelle formule. Du 3 septembre au 7 décembre, à raison de deux rendez-vous par mois et d’un week-end spécial les 6 et 7 décembre, le festival revient autour d’un thème tout trouvé : _**(Dé)construction.**_

Ateliers, cession de jeu, rencontres, débats, une multitudes d’activités pour mettre à l’honneur le jeu vidéo! Bulledop est la marraine de cette nouvelle édition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-03T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-07T22:00:00.000+01:00

Bpi Lumière – 40 avenue des Terroirs de France 75012 Paris