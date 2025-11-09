Press Start L’Orchestre aux manettes Troyes

Press Start L’Orchestre aux manettes

L’Orchestre d’Harmonie de Troyes démarre la saison en beauté avec un concert 100 % jeux vidéo !

De Final Fantasy à Super Mario Bros, plongez dans les univers mythiques qui ont marqué des générations de joueurs.



Au programme

> Dragon Quest Koichi Sugiyama

> The Legend of Zelda Haim Saban & Shuki Levy (arr. M. Worek)

> Epic Games Themes arr. Paul Murtha

> Dragon Quest VIII, Heavenly Flight Nobuo Uematsu (arr. F. Durrmann)

> Final Fantasy VII, Aerith’s Theme Haim Saban & Shuki Levy (arr. F. Durrmann)

> Super Mario Bros Koji Kondo (arr. T. Hoshide)

> Tetris Theme arr. M. Worek .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

