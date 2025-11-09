Press Start L’Orchestre aux manettes Troyes
Press Start L’Orchestre aux manettes Troyes dimanche 9 novembre 2025.
Press Start L’Orchestre aux manettes
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
L’Orchestre d’Harmonie de Troyes démarre la saison en beauté avec un concert 100 % jeux vidéo !
De Final Fantasy à Super Mario Bros, plongez dans les univers mythiques qui ont marqué des générations de joueurs.
Au programme
> Dragon Quest Koichi Sugiyama
> The Legend of Zelda Haim Saban & Shuki Levy (arr. M. Worek)
> Epic Games Themes arr. Paul Murtha
> Dragon Quest VIII, Heavenly Flight Nobuo Uematsu (arr. F. Durrmann)
> Final Fantasy VII, Aerith’s Theme Haim Saban & Shuki Levy (arr. F. Durrmann)
> Super Mario Bros Koji Kondo (arr. T. Hoshide)
> Tetris Theme arr. M. Worek .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
