Press ta pom 7ème édition Cette-Eygun vendredi 26 septembre 2025.

Fronton Cette-Eygun Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Tu veux faire ton jus, en acheter ou juste en déguster ? Rejoins-nous ! Amènes tes pommes, tes potes et ton couteau.

Buvette et restauration sur place. .

Fronton Cette-Eygun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 24 32 40

