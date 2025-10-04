Pressage de pommes EBE du Pays Luzycois Luzy
Pressage de pommes EBE du Pays Luzycois Luzy samedi 4 octobre 2025.
Pressage de pommes
EBE du Pays Luzycois 12 rue du Palluau Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 08:30:00
fin : 2025-10-04 12:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Pressage de pommes
De 8h30 à 12h30 à l’EBE du Pays Luzycois, 12 rue Palluau. Gratuit.
Apportez pommes et contenants vides et récupérez votre propre jus !
Infos au 03 86 30 77 66 ou 06 76 81 49 41.
Organisé par CC BLM Service déchets ménagers .
EBE du Pays Luzycois 12 rue du Palluau Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 77 66
English : Pressage de pommes
German : Pressage de pommes
Italiano :
Espanol :
L’événement Pressage de pommes Luzy a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Rives du Morvan