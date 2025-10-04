Pressage de pommes EBE du Pays Luzycois Luzy

Pressage de pommes EBE du Pays Luzycois Luzy samedi 4 octobre 2025.

EBE du Pays Luzycois 12 rue du Palluau Luzy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-10-04 08:30:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

2025-10-04

De 8h30 à 12h30 à l’EBE du Pays Luzycois, 12 rue Palluau. Gratuit.

Apportez pommes et contenants vides et récupérez votre propre jus !

Infos au 03 86 30 77 66 ou 06 76 81 49 41.

Organisé par CC BLM Service déchets ménagers .

EBE du Pays Luzycois 12 rue du Palluau Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 77 66

