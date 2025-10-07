Pressage de pommes Place du champ de foire Moulins-Engilbert
Pressage de pommes Place du champ de foire Moulins-Engilbert mardi 7 octobre 2025.
Pressage de pommes
Place du champ de foire Champ de foire Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 08:30:00
fin : 2025-10-07 12:30:00
Date(s) :
2025-10-07
Pressage de pommes, de 8h30 à 12h30 sur le Champ de foire.
Gratuit.
Apportez pommes et contenants vides et récupérez votre propre jus !
Infos au 03 86 30 77 66 ou 06 76 81 49 41. .
Place du champ de foire Champ de foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 77 66
English : Pressage de pommes
German : Pressage de pommes
Italiano :
Espanol :
L’événement Pressage de pommes Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Rives du Morvan