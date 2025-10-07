Pressage de pommes Place du champ de foire Moulins-Engilbert

Pressage de pommes Place du champ de foire Moulins-Engilbert mardi 7 octobre 2025.

Pressage de pommes

Place du champ de foire Champ de foire Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 08:30:00

fin : 2025-10-07 12:30:00

Date(s) :

2025-10-07

Pressage de pommes, de 8h30 à 12h30 sur le Champ de foire.

Gratuit.

Apportez pommes et contenants vides et récupérez votre propre jus !

Infos au 03 86 30 77 66 ou 06 76 81 49 41. .

Place du champ de foire Champ de foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 77 66

English : Pressage de pommes

German : Pressage de pommes

Italiano :

Espanol :

L’événement Pressage de pommes Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Rives du Morvan