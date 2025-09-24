Pressage de pommes Rignac

Pressage de pommes Rignac mercredi 24 septembre 2025.

Pressage de pommes

La Croix Blanche Rignac Aveyron

Début : 2025-09-24

fin : 2025-10-10

2025-09-24 2025-10-10 2025-10-22

RDV au Conservatoire du châtaignier de 8h à 18h (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Suivre la direction Conservatoire du châtaignier (à 5km en sortant de Rignac).

En partenariat avec Terre Paysanne, le conservatoire du châtaignier organise trois journées de pressage de pommes.

!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!

RENSEIGNEMENTS

au 05 65 64 47 29

ou 06 09 72 51 45

– Préciser la quantité de pommes apportées pas de quantité minimum

– Et si vous avez besoin que Terre paysanne vous fournisse des bouteilles.

– Prévoir de rester entre 2 et 3 heures sur place

Quelques recommandations…

L’atelier de pressage ne peut remplir sa tâche qu’avec la participation de tous, il faut en permanence 6 personnes actives pour faire fonctionner l’ensemble. Chacun participe au fonctionnement de l’atelier, il n’est pas question de déposer ses pommes et de passer plus tard prendre son jus. Il faut quelques bras pour la mise en place de l’atelier et ainsi qu’un peu d’énergie en fin de journée pour aider au nettoyage et au rangement !

Théoriquement le rendement en jus est légèrement supérieur à 50%: vous venez avec 100 kg de pommes vous repartez avec 50 litres de jus. L’éventuel surplus reste à Terre paysanne. Les pommes doivent être propres et triées et ne pas avoir subies de traitements chimiques. Évitez les sacs en plastique dans lesquels les fruits s’abîment très rapidement, les sacs d’engrais sont à proscrire absolument.

Prévoyez des caisses, cageots, cartons pour ranger vos bouteilles à l’issue du pressage (tant qu’elles sont chaudes, il vaut mieux stocker les bouteilles à plat)

Tarifs:

Une cotisation de 15€ (pour 60kg de pommes ou +) ou 5€ (pour moins de 60kg) à Terre Paysanne est demandée aux adhérents qui souhaitent transformer leurs pommes.

Pour cette année les tarifs sont:

– 0,70€/litre si vous avez les bouteilles (type fraîcheur goulot de 48mm)

– 1,20€/litre si Terre Paysanne vous fournit les bouteilles

– 0,40€/litre pour le jus en vrac

L’association Terre Paysanne travaille dans le sens d’une agriculture respectueuse de l’homme, de l’environnement et de la préservation de la richesse des variétés anciennes. .

La Croix Blanche Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 47 29 acrc12@chataignier-conservatoire.com

English :

RDV at the Conservatoire du châtaignier from 8am to 6pm (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Follow signs for « Conservatoire du châtaignier » (5km outside Rignac).

German :

RDV am Conservatoire du châtaignier von 8:00 bis 18:00 Uhr (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Folgen Sie der Richtung « Conservatoire du châtaignier » (5 km nach Verlassen von Rignac).

Italiano :

Appuntamento al Conservatoire du châtaignier dalle 8 alle 18 (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Seguire le indicazioni per « Conservatoire du châtaignier » (5 km fuori Rignac).

Espanol :

Cita en el Conservatoire du châtaignier de 8:00 a 18:00 (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Siga las indicaciones hacia « Conservatoire du châtaignier » (a 5 km de Rignac).

