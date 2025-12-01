Presse Express : une création éphémère, écrite et jouée le jour même Théâtre de la Concorde Paris

Presse Express, c’est une autre façon de saisir l’actualité et de l’interroger, la bousculer, l’éclaircir, la déshabiller, de toute urgence, au débotté.

La rédaction de « Presse Express » est composée de trois auteurs, et d’un musicien. Ensemble, sous la pression du temps – tout est écrit le jour même – ils sélectionnent, soulignent, surlignent, annotent des articles de quotidiens nationaux ou régionaux, déterminent le canevas d’un texte envisagé comme une série de rebonds sur l’actualité : dramatiques, comiques, poétiques, musicaux, etc. La forme est libre, plurielle : scène dialoguée, poème, récit, chanson, etc. Les quatre artistes agencent ensuite les fragments écrits, en imaginent la bande originale, puis ils se muent en performeurs pour mettre en espace, en voix et en musique une revue de presse à leur façon.

Chaque Presse Express est unique. C’est écrit, c’est donné. Aucune séance de rattrapage. L’actualité n’attend pas.

Presse Express est une idée originale de l’Atelier de création Fabrice Melquiot, partenaire du Théâtre de la Concorde pour la saison 25/26.

Avec Emmanuelle Destremau, Pauline Peyrade, Fabrice Melquiot et Boris Boublil.

Avec Presse Express, Fabrice Melquiot et son équipe proposent une création éphémère, écrite et jouée le jour même, où l’actualité devient matière à expression artistique.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit sous condition

0 à 8€

Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/