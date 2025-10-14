Pressée d’huile semaine du goût Impasse de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon

Pressée d’huile semaine du goût Impasse de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon mardi 14 octobre 2025.

Pressée d’huile semaine du goût

Impasse de Champgrenon Huilerie Mazoyer Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 19:00:00

fin : 2025-10-14 20:30:00

Date(s) :

2025-10-14

Pour la semaine du goût, dégustez, avec vos yeux, votre odorat et vos papilles, la pressée d’huile de noix dans une huilerie traditionnelle? Découvrez ce lieu patrimonial vivant au cœur de Charnay avec un membre de la famille Mazoyer. Pierre vous fera découvrir avec passion les gestes ancestraux ayant bercé son enfance et ses papilles. Hervé vous fera goûter l’huile d’automne fraîchement pressée, aux saveurs boisées. Assistez à une visite pédagogique aux rouages ancestraux qui comblera votre soif d’apprendre et vos palais !

Possibilité d’acheter un souvenir de la pressée à 10€ la bouteille de 500 ml .

Impasse de Champgrenon Huilerie Mazoyer Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Pressée d’huile semaine du goût

German : Pressée d’huile semaine du goût

Italiano :

Espanol :

L’événement Pressée d’huile semaine du goût Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2025-10-03 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)