Pression Hyperbar ! De la terre à la mer quelle histoire de l’eau voulons-nous écrire pour Marseille ? Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Pression Hyperbar ! De la terre à la mer quelle histoire de l’eau voulons-nous écrire pour Marseille ?

Mercredi 4 février 2026 de 19h à 21h. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-04 19:00:00

fin : 2026-02-04 21:00:00

2026-02-04

Afterwork détente avec des scientifiques pour refaire le monde en mieux !

Dégradation, pollution, bétonisation… Un regard sur l’histoire de Marseille montre combien les Marseillais s’étaient pendant plusieurs décennies e sont peu à peu éloignés de leurs rivières et de leur littoral. Pourtant, cette histoire raconte aussi autre chose lorsque nous nous donnons les moyens de préserver ou de restaurer les écosystèmes naturels, le changement est possible. Les récents projets sur nos cours d’eau ainsi que la Méditerranée en offrent aujourd’hui un exemple encourageant.



Alors, quelles rivières, quel littoral, quelle mer souhaitons-nous transmettre aux générations futures ? Comment recréer des liens durables entre les usagers, la ville et ces environnements aquatiques ? Autant de questions que nous vous proposons d’explorer ensemble lors de ce Pression HyperBar.



Intervenants de la soirée

– Sandrine Ruitton, Enseignante-chercheuse en écologie marine d’Aix Marseille Université à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie,

– Thierry Tatoni, Professeur en écologie d’Aix Marseille Université à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie, Membre de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille

– Estelle Fleury, Directrice de l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux HuCA

– Pierre Boissery, Expert des eaux côtières et du littoral méditerranéen à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse



À propos de l’OSU Institut Pythéas

L’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Pythéas est un des 25 OSU impulsés par l’Institut Terre et Univers du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Outre le CNRS, il a pour autres tutelles Aix-Marseille Université, dont il est une composante, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Ses grandes missions sont de contribuer à l’enrichissement des connaissances, de valoriser les recherches de ses équipes, de participer à la formation universitaire et au partage de la culture scientifique. Il fédère une unité d’appui et de recherche et six laboratoires dans les domaines des sciences de l’Univers, de la Terre. Près de 1200 personnes y travaillent réparties sur une douzaine de sites en Provence.



À propos de Bleu Tomate

Créé en 2015, Bleu Tomate regroupe une agence d’information, un département de médiation scientifique et un média de proximité dédié à la transition écologique en Provence. Sa vocation est de mettre en lumière les acteurs du territoire qui privilégient la naturalité, l’agroécologie, l’éco-tourisme, la biodiversité… Organisés en Société Coopérative d’Intérêt Collectif depuis 2023, l’ensemble des coopérateurs de Bleu Tomate entendent éclairer, faciliter et concrétiser la redirection écologique des territoires en Provence et en Méditerranée. .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@osupytheas.fr

English :

Relaxing afterwork with scientists to remake the world for the better!

