Pression Hyperbar ! Dépolluer les sols, préserver notre santé ! Brasserie Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Pression Hyperbar ! Dépolluer les sols, préserver notre santé !

Mercredi 26 novembre 2025 de 19h à 21h. Brasserie Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26 21:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Afterwork détente avec des scientifiques pour refaire le monde en mieux.

Saviez-vous que la qualité des sols influence directement notre santé ? Polluants chimiques, résidus industriels, pesticides… nos terres gardent parfois en mémoire une histoire lourde, aux conséquences bien réelles sur l’environnement et sur nous-mêmes. Mais, est-il possible de restaurer ces sols ? Quelles solutions existent pour limiter les risques et protéger notre avenir ?



Venez échanger avec nos intervenants autour de ce lien vital entre sols vivants et santé humaine et mieux comprendre les enjeux, découvrir les pistes d’action et, pourquoi pas, changer de regard sur ce qui se cache sous nos pieds !



Nos intervenants de la soirée



Isabelle Laffont-Schwob, écologue, professeure Aix Marseille Université au Laboratoire Population, Environnement, Développement (OSU Pythéas Aix Marseille Université, IRD).

Xavier Daumalin, professeur émérite d’histoire contemporaine Aix-Marseille Université, laboratoire TELEMMe (Aix-Marseille Université, CNRS)

Anne Cadoret, maîtresse de conférences en géographie-aménagement Aix-Marseille Université, laboratoire TELEMMe (Aix-Marseille Université, CNRS)

À propos de l’OSU Institut Pythéas



L’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Pythéas est un des 25 OSU impulsés par l’Institut Terre et Univers du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Outre le CNRS, il a pour autres tutelles Aix-Marseille Université, dont il est une composante, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Ses grandes missions sont de contribuer à l’enrichissement des connaissances, de valoriser les recherches de ses équipes, de participer à la formation universitaire et au partage de la culture scientifique. Il fédère une unité d’appui et de recherche et six laboratoires dans les domaines des sciences de l’Univers, de la Terre. Près de 1200 personnes y travaillent réparties sur une douzaine de sites en Provence.



À propos de Bleu Tomate



Créé en 2015, Bleu Tomate regroupe une agence d’information, un département de médiation scientifique et un média de proximité dédié à la transition écologique en Provence. Sa vocation est de mettre en lumière les acteurs du territoire qui privilégient la naturalité, l’agroécologie, l’éco-tourisme, la biodiversité… Organisés en Société Coopérative d’Intérêt Collectif depuis 2023, l’ensemble des coopérateurs de Bleu Tomate entendent éclairer, faciliter et concrétiser la redirection écologique des territoires en Provence et en Méditerranée. .

Brasserie Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@osupytheas.fr

English :

Relaxing afterwork with scientists to remake the world for the better.

German :

Entspanntes Afterwork mit Wissenschaftlern, um die Welt neu und besser zu gestalten.

Italiano :

Rilassarsi dopo il lavoro con gli scienziati per rendere il mondo migliore.

Espanol :

Relajarse después del trabajo con científicos para hacer del mundo un lugar mejor.

L’événement Pression Hyperbar ! Dépolluer les sols, préserver notre santé ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-31 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille