Pression HyperBar ! Éteindre la nuit ! Quels enjeux d’une sobriété lumineuse nocturne ? Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Pression HyperBar ! Éteindre la nuit ! Quels enjeux d’une sobriété lumineuse nocturne ?

Mercredi 1er avril 2026 de 19h à 21h. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01 21:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Afterwork détente avec des scientifiques pour refaire le monde en mieux !

La nuit disparaît peu à peu sous l’effet de l’éclairage artificiel. Si la lumière est devenue indispensable à nos activités, son excès transforme profondément nos paysages nocturnes et n’est pas sans conséquences. Pollution lumineuse, disparition du ciel étoilé, perturbation de la biodiversité et enjeux d’aménagement du territoire comment trouver le bon équilibre ? À l’heure où la sobriété énergétique devient une priorité, repenser notre rapport à la lumière apparaît plus que jamais nécessaire. Astrophysicien, éthologue et spécialiste des politiques publiques croiseront leurs regards pour éclairer les enjeux d’une nuit plus sobre.



Nous vous accueillons à la Brasserie Zoumaï mercredi 1er avril en compagnie des étudiants du master Information Scientifique et Médiation en Environnement à l’animation !



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Intervenants de la soirée



Eric Lagadec, astronome-adjoint au laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Président de la SF2A,

Pascal Carlier, maître de conférences en éthologie,Aix Marseille Université au LPED,

Marie-Caroline Vallon, chef de projet à la direction de la transition énergétique et des territoires de la Région Sud.

À propos de l’OSU Institut Pythéas



L’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Pythéas est un des 25 OSU impulsés par l’Institut Terre et Univers du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Outre le CNRS, il a pour autres tutelles Aix-Marseille Université, dont il est une composante, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Ses grandes missions sont de contribuer à l’enrichissement des connaissances, de valoriser les recherches de ses équipes, de participer à la formation universitaire et au partage de la culture scientifique. Il fédère une unité d’appui et de recherche et six laboratoires dans les domaines des sciences de l’Univers, de la Terre. Près de 1200 personnes y travaillent réparties sur une douzaine de sites en Provence.



A propos du master Informations Scientifique et Médiation en Environnement (master ISME)



Le master ISME s’inscrit dans la mention IMST (Information et Médiation Scientifique et Technique) et offre donc une formation pluridisciplinaire, allant de la médiation scientifique en tant que telle, à la découverte de différents outils technologiques. Les enseignements sont tous très variés, et souvent sous des formes assez atypiques. Les étudiants sont amenés, très régulièrement, à réfléchir sur différentes thématiques autour des relations sciences et société ainsi qu’à leur rôle de médiateur dans ce monde en perpétuelle évolution. Ce master est professionnalisant, les cours s’éloignent du schéma classique de l’étudiant qui gratte sur sa feuille en amphi. Ainsi, la formation offre beaucoup d’autonomie et de créativité, ce qui permet aux étudiants de développer de véritables compétences pour entrer dans le monde professionnel. .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@osupytheas.fr

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English :

Relaxing afterwork with scientists to remake the world for the better!

L’événement Pression HyperBar ! Éteindre la nuit ! Quels enjeux d’une sobriété lumineuse nocturne ? Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille