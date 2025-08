Pression hyperbar ! Le crabe bleu un savoureux envahisseur Brasserie Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Mercredi 1er octobre 2025 de 19h à 21h. Brasserie Zoumaï 7 cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pression hyperbar ! Un afterwork détente avec des scientifiques pour refaire le monde en mieux !

Le crabe bleu est une des pires espèces invasives en Méditerranée impactant la biodiversité et la pêche artisanale. Cette espèce constitue donc une priorité dans les mesures de préservation de la biodiversité lagunaire. D’un bleu éclatant ce prédateur vorace est aussi une ressource très appréciée dans son aire d’origine. Et si, en Méditerranée, manger le crabe bleu constituerait un moyen de régulation des populations et de préservation de la biodiversité ? .

Brasserie Zoumaï 7 cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@osupytheas.fr

