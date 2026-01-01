Pression Hyperbar ! Navigation et biodiversité, quels enjeux pour demain ? Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Pression Hyperbar ! Navigation et biodiversité, quels enjeux pour demain ?

Mercredi 21 janvier 2026 de 19h à 21h. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-21 21:00:00

Une rencontre conviviale avec les chercheurs de l’Observatoire des Sciences de l’Univers Pythéas, animée par Bleu Tomate à la Brasserie Zoumaï. Afterwork détente pour refaire le monde en mieux !

Essentiel à l’équilibre de notre planète, l’océan joue un rôle majeur dans la régulation du climat, le stockage du carbone et la production d’oxygène. Il est également au cœur de notre économie mondiale, à travers des activités comme la pêche, l’aquaculture, le transport maritime, le tourisme ou encore les énergies marines.

Lors de ce Bar des sciences Pression HyperBar, nous nous intéresserons plus particulièrement au transport maritime et à la navigation, qu’il s’agisse du transport de marchandises, de passagers ou de la plaisance. Nous explorerons leurs impacts sur la biodiversité marine, des cétacés aux prairies marines ainsi que les solutions et leviers d’action existants pour limiter ces impacts et contribuer à la préservation d’un océan déjà fortement fragilisé.



Nos intervenants de la soirée

– Marion Chapel, chargée de communication et médiation scientifique et Laurine Gounot, chargée de mission programme collisions, Miraceti

– Louise Loridon, doctorante à l’Institut Polytechnique de Paris sur l’analyse des impacts du transport maritime sur la biodiversité marine à travers l’élaboration de l’empreinte biodiversité

– Patrick Astruch, ingénieur de recherche en écologie marine au GIS Posidonie .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@osupytheas.fr

English :

A convivial meeting with researchers from the Observatoire des Sciences de l’Univers Pythéas, hosted by Bleu Tomate at Brasserie Zoumaï. A relaxing afterwork to make the world a better place!

