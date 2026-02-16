Pression Hyperbar ! Penser la forêt demain ! Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Pression Hyperbar ! Penser la forêt demain !

Mercredi 11 mars 2026 de 19h à 21h. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11 21:00:00

2026-03-11

Afterwork détente avec des scientifiques pour refaire le monde en mieux

Afterwork détente avec des scientifiques pour refaire le monde en mieux !



Si depuis le milieu du 19e siècle, les surfaces forestières ont régulièrement augmenté, la forêt souffre aujourd’hui du changement climatique et ne remplie plus l’ensemble des fonctions écosystémiques et des biens et services fournis, comme la production de bois, le stockage de carbone, la préservation de la biodiversité du sol à la canopée, etc. Quels leviers et quelles trajectoires de gestion forestière envisager pour adapter la forêt au changement climatique et améliorer sa résilience, en s’appuyant et en préservant la biodiversité ? Quelles incitations auprès des propriétaires forestiers pour les aider à innover et mettre en place des pratiques favorables à la fois à la biodiversité, à l’atténuation et à l’adaptation des forêts ?



Nous vous accueillons à la Brasserie Zoumaï mercredi 11 mars pour parler éclaircies, migration assistée, libre évolution, SMCC et plantations… en compagnie du Grec Sud à l’animation !



Intervenants de la soirée



Thierry Gauquelin, Professeur Emérite Aix Marseille Université à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie,

Solene Brasseur, Doctorante Aix Marseille Université à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie,

Mathieu Santonja, Maitre de conférences Aix Marseille Université à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie,

Luce-Eline Darteyron, Chargée de programme Gestion durable des forêts chez WWF.



À propos de l’OSU Institut Pythéas



L’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Pythéas est un des 25 OSU impulsés par l’Institut Terre et Univers du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Outre le CNRS, il a pour autres tutelles Aix-Marseille Université, dont il est une composante, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Ses grandes missions sont de contribuer à l’enrichissement des connaissances, de valoriser les recherches de ses équipes, de participer à la formation universitaire et au partage de la culture scientifique. Il fédère une unité d’appui et de recherche et six laboratoires dans les domaines des sciences de l’Univers, de la Terre. Près de 1200 personnes y travaillent réparties sur une douzaine de sites en Provence.



À propos du Grec Sud



Le groupe régional d’experts sur le climat en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-SUD) a vocation à centraliser, transcrire et partager la connaissance scientifique sur le climat et le changement climatique en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’objectif prioritaire du groupe est d’informer les gestionnaires et décideurs du territoire (élus et techniciens des collectivités locales, des espaces protégés, des grands équipements, etc.) dans l’optique d’une meilleure compréhension et d’une prise en compte des résultats scientifiques dans les politiques publiques. .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@osupytheas.fr

English :

Relaxing afterwork with scientists to remake the world for the better

