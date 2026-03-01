PressionHyperbar! Les Amours des poissons Némo n’est pas une histoire pour les enfants… ! Malmousque Marseille 7e Arrondissement

PressionHyperbar! Les Amours des poissons Némo n’est pas une histoire pour les enfants… !

Mercredi 25 mars 2026 de 19h à 20h30. Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 20:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume.

Côté amours, les poissons ont tout essayé…ou presque ! Changements de sexe, reproduction en couple ou en groupe, parents attentifs ou indignes, pères porteurs et autres solutions, ont été développés pour assurer la survie des espèces. Mais les activités humaines peuvent modifier la donne et mettre en danger la pérennité de certaines populations.





Intervenante

Mireille Harmelin-Vivien, Directrice de Recherche émérite au CNRS, Institut Méditerranéen d’Océanologie, Aix-Marseille Université.





Cette conférence est donnée dans le cadre du programme Les mercredis d’Endoume qui vous propose une conférence originale, tous les derniers mercredi du mois ! .

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The last Wednesday of every month at 7pm, citizens? meetings on ecology and the environment at the Station Marine d?Endoume.

L’événement PressionHyperbar! Les Amours des poissons Némo n’est pas une histoire pour les enfants… ! Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille