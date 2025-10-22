Pressons ! Pressons ! Barenton

L’automne est la période idéale pour venir découvrir le Musée du Poiré. Les pommiers et les poiriers sont chargés en fruits. Petit à petit, ils tombent au sol et sont prêts à être ramassés afin de réaliser de délicieux jus. L’équipe du musée vous convie donc à produire vos propres jus de A à Z. Du ramassage des fruits dans le verger, à la mise en bouteille, en passant par le broyage des fruits et le pressurage, aucune étape ne manque à l’appel. A la fin de cet atelier, vous connaitrez tous de la production des jus et pourrez repartir avec votre précieux nectar. .

Musée du poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

