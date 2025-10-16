Presstacle – Quand les médias indés secouent la société Salle de La Cité Rennes

Tarif plein = 15€

Tarif réduit = 13€

Tarif sortir = 6€

Pour la soirée de clôture du Forum Séisme, découvrez le Presstacle "Quand les médias indés secouent la société" créé par Les Trois Ours, le 16 octobre à 20h30 à la Salle de la Cité à Rennes.

**Pour la soirée de clôture du Forum Séisme, découvrez le Presstacle “Quand les médias indés secouent la société” créé par Les Trois Ours, un média qui fait monter l’information sur scène en Bretagne.**

Écologie, féminisme, jeunesses, démocratie : 4 journalistes engagé·es, 4 histoires inspirantes, 4 répliques sociétales.

**Retrouvez sur scène** :

**Marie Barbier** cofondatrice et corédactrice en chef de La Déferlante,

**Camélia Kheiredine** journaliste indépendante,

**Millie Servant** rédactrice en chef de Climax,

**Elliot Clarke** fondateur du média Mob.

Tarifs :

Lien billetterie = [https://urls.fr/znsLOw](https://urls.fr/znsLOw)

Séisme et Les Trois Ours ont hâte de vous y voir !

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine