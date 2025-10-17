Prestation DJ Set Tcheba Djibril Cissé Longué-Jumelles

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

17 octobre 2025 22:30:00

fin : 2025-10-17

17 octobre 2025

A l’issue de la soirée de remise des Trophées des Champions des Champions de la ville, Djibril Cissé, star internationale, ancien joueur de l’équipe de France de Football et invité d’honneur de cette édition 2025, propose une prestation de DJ SET pendant le buffet de clôture de la manifestation.

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 22h30.

Ouverture des portes aux alentours de 22h. .

Rue du collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

