LEONIE PERNET – P.R2B – LEONIE PERNET – P R2B – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

LEONIE PERNET – P.R2B – LEONIE PERNET – P R2B Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

P.R2BCréer du lien, libérer, faire danser les foules, c’est le mantra de P.R2B.Une façon presque punk de voir la vie.“N’allez pas travailler, écoutez plutôt de la musique”.Tout est dit.Léonie PERNETCompositrice, multi-instrumentiste, productrice, Léonie Pernet développe un univers musical foncièrement personnel, oscillant entre mélancolie et exaltation, à la croisée mouvante de plusieurs territoires (électronique, pop, musique de film …).Elle déconstruit la pop made in France, la métisse, la densifie et y ajoute une touche de génie et un grain de mélancolie.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63