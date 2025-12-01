Prestigieuses ventes d’instruments du quatuor à Vichy Enchères Vichy Enchères Vichy

Prestigieuses ventes d’instruments du quatuor à Vichy Enchères Vichy Enchères Vichy lundi 1 décembre 2025.

Prestigieuses ventes d’instruments du quatuor à Vichy Enchères

Vichy Enchères 16 avenue de Lyon Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 14:00:00
fin : 2025-12-04

Date(s) :
2025-12-01

Prestigieuses ventes d’instruments du quatuor violons, violoncelles, archets…
  .

Vichy Enchères 16 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 11 20  com@vichy-encheres.com

English :

Prestigious sales of the quartet’s instruments: violins, cellos, bows…

German :

Prestigeträchtiger Verkauf von Instrumenten des Quartetts: Geigen, Celli, Bögen…

Italiano :

Prestigiose vendite degli strumenti del quartetto: violini, violoncelli, archi…

Espanol :

Prestigiosas ventas de los instrumentos del cuarteto: violines, violonchelos, arcos…

L’événement Prestigieuses ventes d’instruments du quatuor à Vichy Enchères Vichy a été mis à jour le 2025-11-21 par Vichy Destinations