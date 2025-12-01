Prestigieuses ventes d’instruments du quatuor à Vichy Enchères Vichy Enchères Vichy
Début : 2025-12-01 14:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-01
Prestigieuses ventes d’instruments du quatuor violons, violoncelles, archets…
Vichy Enchères 16 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 11 20 com@vichy-encheres.com
English :
Prestigious sales of the quartet’s instruments: violins, cellos, bows…
German :
Prestigeträchtiger Verkauf von Instrumenten des Quartetts: Geigen, Celli, Bögen…
Italiano :
Prestigiose vendite degli strumenti del quartetto: violini, violoncelli, archi…
Espanol :
Prestigiosas ventas de los instrumentos del cuarteto: violines, violonchelos, arcos…
