Prêt à embarquer ? Talensac mercredi 19 novembre 2025.
1 Rue de Montfort Talensac Ille-et-Vilaine
Le mercredi 19 novembre à 15h30, la médiathèque L’esperluette de Talensac accueille le spectacle théâtral et musical Prêt à embarquer ? de la Compagnie Blablabla et Tralala.
Gratuit, sur inscription.
Dès 4ans. .
1 Rue de Montfort Talensac 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 35 65
