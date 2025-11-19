Prêt à embarquer ?

1 Rue de Montfort Talensac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 15:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Le mercredi 19 novembre à 15h30, la médiathèque L’esperluette de Talensac accueille le spectacle théâtral et musical Prêt à embarquer ? de la Compagnie Blablabla et Tralala.

Gratuit, sur inscription.

Dès 4ans. .

1 Rue de Montfort Talensac 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 35 65

L’événement Prêt à embarquer ? Talensac a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Montfort Communauté