Prêt à jour ? Médiathèque Aragon Le Mans samedi 7 février 2026.
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans
Début : 2026-02-07 16:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
Jeu
Saurez-vous reconnaitre les jeux cultes en un clin d’œil ? Une image s’affiche sur la borne de prêt, à vous de trouver le titre et de le transmettre au bibliothécaire le plus proche. Vitesse et mémoire seront vos alliées… des surprises attendent les plus rapides !
16h Aragon (bornes de prêt)
Ados-adultes .
