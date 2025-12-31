Prêt à jour ? Médiathèque Aragon Le Mans

Prêt à jour ?

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Saurez-vous reconnaitre les jeux cultes en un clin d’œil ? Une image s’affiche sur la borne de prêt, à vous de trouver le titre et de le transmettre au bibliothécaire le plus proche. Vitesse et mémoire seront vos alliées… des surprises attendent les plus rapides !

