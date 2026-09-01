PRET A RELEVER LE DEFI ! SOIREE QUIZZ PIZZA NISTOS Nistos
samedi 19 septembre 2026 · NISTOS · Nistos
Informations pratiques
Nistos
PRET A RELEVER LE DEFI ! SOIREE QUIZZ PIZZA
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Envie de passer une soirée conviviale, gourmande et pleine de bonne humeur ?
Venez partager une délicieuse pizza, tester vos connaissances et surtout vous amuser entre amis ou en famille !
Renseignements : 07 76 87 85 25
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NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
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English :
Want to spend a fun, food-filled evening in good company?
Come share a delicious pizza, test your knowledge, and—most of all—have fun with friends or family!
For more information: 07 76 87 85 25
L’événement PRET A RELEVER LE DEFI ! SOIREE QUIZZ PIZZA Nistos a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65