PRET A RELEVER LE DEFI ! SOIREE QUIZZ PIZZA NISTOS Nistos

Informations pratiques

Nistos

PRET A RELEVER LE DEFI ! SOIREE QUIZZ PIZZA

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Envie de passer une soirée conviviale, gourmande et pleine de bonne humeur ?

Venez partager une délicieuse pizza, tester vos connaissances et surtout vous amuser entre amis ou en famille !

Renseignements : 07 76 87 85 25

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NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

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English :

Want to spend a fun, food-filled evening in good company?

Come share a delicious pizza, test your knowledge, and—most of all—have fun with friends or family!

For more information: 07 76 87 85 25

L’événement PRET A RELEVER LE DEFI ! SOIREE QUIZZ PIZZA Nistos a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65