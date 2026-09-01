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Prêt à voyager dans le temps par le jeu ? Amilly

mercredi 30 septembre 2026 · Amilly

Prêt à voyager dans le temps par le jeu ? Amilly

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
304 Rue de la Libération
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Prêt à voyager dans le temps par le jeu ?

304 Rue de la Libération Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Prêt à voyager dans le temps par le jeu ?
Découvrez les jeux d’hier et d’aujourd’hui ! Jeux traditionnels, grands classiques ou nouveautés surprenantes. Venez jouer, rire et partager un moment convivial avec vos proches.   .

304 Rue de la Libération Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00 

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English :

Can we travel through time through play?

L’événement Prêt à voyager dans le temps par le jeu ? Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS

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