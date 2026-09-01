Informations pratiques

Amilly

Prêt à voyager dans le temps par le jeu ?

304 Rue de la Libération Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Prêt à voyager dans le temps par le jeu ?

Découvrez les jeux d’hier et d’aujourd’hui ! Jeux traditionnels, grands classiques ou nouveautés surprenantes. Venez jouer, rire et partager un moment convivial avec vos proches. .

304 Rue de la Libération Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

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English :

Can we travel through time through play?

L’événement Prêt à voyager dans le temps par le jeu ? Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS