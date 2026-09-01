Prêt à voyager dans le temps par le jeu ? Amilly
mercredi 30 septembre 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Prêt à voyager dans le temps par le jeu ?
304 Rue de la Libération Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Prêt à voyager dans le temps par le jeu ?
Découvrez les jeux d’hier et d’aujourd’hui ! Jeux traditionnels, grands classiques ou nouveautés surprenantes. Venez jouer, rire et partager un moment convivial avec vos proches. .
304 Rue de la Libération Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
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English :
Can we travel through time through play?
L’événement Prêt à voyager dans le temps par le jeu ? Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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