Informations pratiques

Le Mans

« PRET » avec Simon Collot

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 21:30:00

Date(s) :

2026-10-10

« PRET » avec Simon Collot

Bromélia Production présente « PRET » avec Simon Collot .

Dans la vie, il y en a qui ont la tête, d’autres qui ont les jambes. Eh bien, selon ma prof de maternelle, moi je cours vite !

A travers le récit de la préparation de son mariage, Simon fait des digressions sur son parcours, sa naïveté, ses doutes, sa relation mère-fils, son développement personnel, ses tocs, l’astrologie…

Un éternel enfant qui essaye de se faire sa place dans un monde d’adulte et de responsabilités.

Un show plein de folies, d’improvisations, d’histoires et d’énergie pendant plus d’une heure ! .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

« PRET » with Simon Collot

L’événement « PRET » avec Simon Collot Le Mans a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT72