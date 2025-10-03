Prêtez l’oreille ! Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Autour d’une sélection de textes et de chansons, les bibliothécaires vous invitent à une plongée dans vos armoires où chaque vêtement a une histoire… convivialité assurée !

Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 45 71 71 https://mediatheques.agglo-larochelle.fr/ Son savoir est encyclopédique mais son accès facile !

On y entre librement et gratuitement. La médiathèque de l’agglomération de La Rochelle est un espace grand ouvert pour l’accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d’écouter, de regarder, de lire. Il se passe toujours quelque chose dans cet équipement commun à toute l’agglomération et qui fait le lien avec les bibliothèques et médiathèques des quartiers et des communes, sans oublier le médiabus.

Biblis en folie 2025

© Pixabay