PRETS POUR L’INDUSTRIE ? EVALUEZ VOS COMPETENCES ! Sarlat-la-Canéda – Agence SARLAT Vitrac

PRETS POUR L’INDUSTRIE ? EVALUEZ VOS COMPETENCES ! Mercredi 12 novembre, 13h00 Sarlat-la-Canéda – Agence SARLAT Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T13:00:00 – 2025-11-12T15:30:00

Fin : 2025-11-12T13:00:00 – 2025-11-12T15:30:00

Vous souhaitez explorer les métiers du secteur de l’industrie ! Participez à cet atelier d’une durée d’une demi-journée pour tester concrètement votre potentiel d’habiletés. Le but de cet atelier : – ouvrir le champ des possibles. – valider et mettre en valeur votre potentiel. – vous orienter vers un nouveau secteur et explorer un nouveau métier.

Cet atelier vous permettra d’identifier et d’évaluer vos compétences et habiletés pour travailler dans l’industrie à travers des exercices pratiques.

