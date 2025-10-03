Prêts surprises Médiathèque municipale De Pleucadeuc Pleucadeuc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Vous ne savez pas quoi lire ? Laissez-vous surprendre !

Empruntez nos paquets surprises thématiques en plus de vos prêts classiques !

Chaque paquet contient une sélection variée : romans, BD, albums, documentaires, CD, DVD…

Médiathèque municipale De Pleucadeuc 5 AVENUE DES SPORTS 56140 Pleucadeuc Pleucadeuc 56140 Morbihan Bretagne 0297269868 https://roc.bibenligne.fr/

