Prettos Studio de l’Ermitage Paris

Prettos Studio de l’Ermitage Paris dimanche 21 septembre 2025.

À l’occasion du cinquantenaire de l’album de 1974 qui porte son nom, les frères Magnu Sousá et Maurílio de Oliveira proposent une réinterprétation sensible et engagée de ce chef-d’œuvre.

Ce concert est bien plus qu’un hommage : c’est une rencontre entre générations, un acte de mémoire et de création.

Magno Sousá et Maurílio de Oliveira sont deux artistes brésiliens polyvalents : chanteurs, instrumentistes, compositeurs, arrangeurs, acteurs et producteurs. Forts d’une longue carrière dans la musique populaire brésilienne, ils ont collaboré avec de grandes figures comme Beth Carvalho (leur marraine artistique), Alcione, Maria Rita, Diogo Nogueira, Jair Rodrigues, Emicida, entre autres.

Pendant 18 ans, ils ont fait partie du groupe Quinteto em Branco e Preto. Après sa dissolution, ils forment leur propre duo de samba, Prettos, s’inspirant notamment du parcours d’Arlindo Cruz et Sombrinha après leur départ du groupe Fundo de Quintal.

Ils sont également les fondateurs de deux mouvements importants de la scène samba : Samba da Vela (2000) et Quintal dos Prettos (2018), tous deux devenus des références dans la culture populaire brésilienne.

Le dimanche 21 septembre, Samba Nomade invite le duo Prettos au Studio de l’Ermitage pour une soirée dédiée à Cartola, figure majeure de la musique brésilienne.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant

15 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo