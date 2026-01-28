Pretty Fair Maids Kerouspig Cavan

Pretty Fair Maids

Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Bluegrass.

Des voix, des cordes, des percussions et… des frissons !

Bon mais aussi de l’amour, des meurtres, des exécutions, des pendaisons, des beuveries…

L’humanité vue de sa plus belle face ! .

Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pretty Fair Maids Cavan a été mis à jour le 2026-01-28 par SITARMOR