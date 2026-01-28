Pretty Fair Maids Kerouspig Cavan
Pretty Fair Maids
Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-13 20:30:00
2026-02-13
Bluegrass.
Des voix, des cordes, des percussions et… des frissons !
Bon mais aussi de l’amour, des meurtres, des exécutions, des pendaisons, des beuveries…
L’humanité vue de sa plus belle face ! .
Kerouspig Centre de Découverte du Son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne
