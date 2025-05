« Preuve d’amour » – Centre culturel du Hameau Fleuri Pierrefitte-en-Auge, 24 mai 2025 19:00, Pierrefitte-en-Auge.

Calvados

« Preuve d’amour » Centre culturel du Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot Pierrefitte-en-Auge Calvados

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Maxime, psychanalyste de profession, s’apprête à épouser Mathilde.

Mais, la veille de leur mariage, il ne retrouve plus son porte-bonheur une chevalière en or. Il soupçonne Mathilde de lui avoir volée et menace de ne pas se marier tant qu’elle ne lui aura pas rendue.

Mais le mystère s’épaissit avec l’arrivée de Juliette, la grande sœur de Mathilde elle porte la chevalière à la main droite.

Distribution

Charles-Henri Ménival | Auteur

Bernard Pisani | Metteur en scène

Juliane Boesch | Comédienne

Laura Elko | Comédienne

Charles-Henri Ménival | Comédien

Adalbert | Comédien

Centre culturel du Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot

Pierrefitte-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 6 64 88 00 85 contacts@prod-s.com

English : « Preuve d’amour »

Maxime, a psychoanalyst by profession, is about to marry Mathilde.

But on the eve of their wedding, his lucky charm a gold signet ring is missing. He suspects Mathilde of stealing it, and threatens not to marry until he gets it back.

But the mystery thickens with the arrival of Mathilde?s older sister Juliette: she wears the signet ring on her right hand.

Cast by

Charles-Henri Ménival | Author

Bernard Pisani | Director

Juliane Boesch | Actress

Laura Elko | Actress

Charles-Henri Ménival | Actor

Adalbert | Actor

German : « Preuve d’amour »

Maxime, Psychoanalytiker von Beruf, bereitet sich darauf vor, Mathilde zu heiraten.

Doch am Tag vor der Hochzeit findet er seinen Glücksbringer nicht mehr: einen goldenen Siegelring. Er verdächtigt Mathilde, ihn gestohlen zu haben, und droht, nicht zu heiraten, bis sie ihm den Ring zurückgegeben hat.

Das Rätsel wird jedoch durch die Ankunft von Mathildes älterer Schwester Juliette verdichtet: Sie trägt den Siegelring an ihrer rechten Hand.

Besetzung

Charles-Henri Ménival | Autor

Bernard Pisani | Regisseurin

Juliane Boesch | Schauspielerin

Laura Elko | Schauspielerin

Charles-Henri Ménival | Schauspieler

Adalbert | Schauspieler

Italiano :

Maxime, psicanalista di professione, sta per sposare Mathilde.

Ma alla vigilia del matrimonio, non riesce a trovare il suo portafortuna: un anello con sigillo d’oro. Sospetta che Mathilde l’abbia rubato e minaccia di non sposarsi finché non gli sarà restituito.

Ma il mistero si infittisce con l’arrivo di Juliette, la sorella maggiore di Mathilde, che porta l’anello con il sigillo alla mano destra.

Cast

Charles-Henri Ménival | Autore

Bernard Pisani | Regista

Juliane Boesch | Attrice

Laura Elko | Attrice

Charles-Henri Ménival | Attore

Adalbert | Attore

Espanol :

Maxime, psicoanalista de profesión, está a punto de casarse con Mathilde.

Pero la víspera de su boda no encuentra su amuleto de la suerte: un anillo de oro. Sospecha que Mathilde se lo ha robado y amenaza con no casarse hasta que se lo devuelva.

El misterio se complica con la llegada de Juliette, la hermana mayor de Mathilde, que lleva el anillo en la mano derecha.

Reparto

Charles-Henri Ménival | Autor

Bernard Pisani | Director

Juliane Boesch | Actor

Laura Elko Actor

Charles-Henri Ménival Actor

Adalbert Actor

