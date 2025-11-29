Préveillon à Saint-Cirgues avec le Collectif Nous Autres !

Tilleul de Paramelle Saint-Cirgues Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Et voici venir la deuxième et fabuleuse édition de notre désormais célèbre Préveillon avec un nouveau dresscode pour cette année rouge, plumes et/ou paillettes !

Venez diner et danser avec Le collectif Nous Autres !!

Et voici venir la deuxième et fabuleuse édition de notre désormais célèbre Préveillon avec un nouveau dresscode pour cette année rouge, plumes et/ou paillettes !

Venez diner et danser avec Le collectif Nous Autres !! .

Tilleul de Paramelle Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 63 14 03 45 contact@orangefluo.fr

English :

And here comes the second and fabulous edition of our now famous Préveillon with a new dresscode for this year: red, feathers and/or sequins!

Come and dine and dance with the Nous Autres collective!

German :

Und hier kommt die zweite und fabelhafte Ausgabe unseres mittlerweile berühmten Préveillon mit einem neuen Dresscode für dieses Jahr: Rot, Federn und/oder Glitzer!

Kommen Sie, um mit dem Kollektiv Nous Autres zu dinieren und zu tanzen!

Italiano :

Ecco la seconda favolosa edizione del nostro ormai famoso Eve Party con un nuovo dresscode quest’anno: rosso, piume e/o paillettes!

Venite a cenare e a ballare con il collettivo Nous Autres !

Espanol :

Y llega la segunda fabulosa edición de nuestra ya famosa Fiesta de Nochevieja con un nuevo dresscode para este año: ¡rojo, plumas y/o lentejuelas!

¡Ven a cenar y bailar con el colectivo Nous Autres !

L’événement Préveillon à Saint-Cirgues avec le Collectif Nous Autres ! Saint-Cirgues a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Figeac