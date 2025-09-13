PREVEL XTREM CHALLENGE Primelin

PREVEL XTREM CHALLENGE Primelin samedi 13 septembre 2025.

PREVEL XTREM CHALLENGE

Stade de Kermalero (départ) Primelin Finistère

Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

COURSE A PIED PAR ELIMINATION SUR 3 PARCOURS DE 7 KM AU DEPART DU STADE DE KERMALERO A PRIMELIN.
UN DEPART A CHAQUE HEURE A PARTIR DE 11:00.
ELIMINATION DE 10 COUREURS A CHAQUE PARCOURS DE 7 KM.
ENTREE GRATUITE POUR LES SPECTATEURS.
INSCRIPTION SUR KLIKEGO.FR COMPLET.   .

Stade de Kermalero (départ) Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 33 62 45 36 

