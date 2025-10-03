Prévenez les maux de l’hiver ! Rue du Béarn Sauvagnon

Rue du Béarn La Coop des Luys Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Atelier sur les huiles essentielles et les hydrolats, animé par Sandrine Bélio, naturopathe. Atelier ouvert à tous. .

Rue du Béarn La Coop des Luys Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 74 34 contact.coopdesluys@gmail.com

