Prévention arnaques Club Oustaou dé Bazats Bazas

Dans le cadre de ses actions de prévention, le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Bazadais, en partenariat avec la gendarmerie de Bazas, organise trois réunions d’information dédiées à la sécurité des séniors. Ces rencontres ont pour objectif de sensibiliser le public âgé du territoire aux différentes formes d’arnaques, qu’elles soient à domicile, par téléphone ou en ligne, et de leur donner les bons réflexes pour se protéger.
A l’issue de chaque rencontre, un échange ouvert permettra aux participants de poser leurs questions et de partager leurs expériences.
Ces réunions d’information visent à prévenir les actes de malveillance tels que les vols, intrusions, démarchages abusifs, appels frauduleux ou encore escroqueries bancaires. .
Club Oustaou dé Bazats Centre Marcel Martin Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 92 33 preventioncias@cdcdubazadais.fr
