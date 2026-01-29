Prévention de la malveillance Luynes

Prévention de la malveillance

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Début : 2026-03-04 19:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04 2026-03-05

Le Groupement de Gendarmerie Départementale d’Indre-et-Loire propose 2 séances de prévention des actes de malveillance à destination des seniors. Cambriolage, escroqueries, abus de faiblesse, pickpockets, vols à l’arraché, arnaques sur internet…

The Groupement de Gendarmerie Départementale d’Indre-et-Loire is offering 2 crime prevention sessions for senior citizens. Burglary, fraud, abuse of weakness, pickpocketing, snatching, internet scams…

