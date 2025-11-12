Prévention des arnaques Salle du conseil, Mairie Château-Garnier

Prévention des arnaques Salle du conseil, Mairie Château-Garnier mercredi 12 novembre 2025.

Salle du conseil, Mairie 4 place de l’église Château-Garnier Vienne

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

En collaboration avec la Maison de la Protection des Familles. Gratuit, sur inscription.

Salle du conseil, Mairie 4 place de l’église Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 28 09 29 lacepa.gençay@gmail.com

