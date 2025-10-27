Prévention des cancers Savoir prendre soin de soi au quotidien Tronjoly Gourin

Prévention des cancers Savoir prendre soin de soi au quotidien

Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

2025-10-27

La MSA organise une journée dédiée à la prévention des cancers. De 14h à 19h stands d’information et conférences (santé, dépistages, nutrition, sommeil, prévention) et à 20h spectacle de Caroline Le Flour, humoriste, autrice et conférencière ( La Chauve SouriT ) sur inscription. .

Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne

