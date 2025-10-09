Prévention des chutes Plougasnou

37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

2025-10-09

Organisé par le CCAS, deux ergothérapeutes de l’équipe mobile de gériatrie de l’hôpital de Morlaix propose le jeudi 9 octobre de 14h à 16h , salle municipale une intervention interactive sous forme d’ateliers dédiés à la prévention des chutes. A découvrir

un atelier avec un parcours de marche et de dépistage des trouble de l’équilibre,

un atelier d’analyse des différents facteurs favorisant les chutes dans un salon aménagé pour l’occasion,

un atelier ludique autour du jeu d’éducation thérapeutique Perkichute . Apprendre à sécuriser son environnement, c’est s’assurer du maintien plus durable à domicile.

Gratuit. .

37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 87 91

